На ремонт участка трассы М-7 в Татарстане направят почти 18 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», на ликвидацию повреждений дорожного покрытия участка трассы М-7, проходящего по территории Татарстана направят почти 18 млн рублей из федерального бюджета. Заказчиком работ выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», а завершить их необходимо до 31 октября текущего года.

Согласно проектной документации, речь идет о подъезде к городу Кирову км 92+720 — км 127+190. Подрядчику предстоит выполнить выравнивающее фрезерование слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 2 см на площади более 12,6 тысячи кв. метра. Затем он должен будет восстановить изношенный верхний слой и устранить деформацию на обочинах.

Для проведения этих работ исполнитель применит вяжущие материалы, которые будут специально разливаться по дорожному полотну.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в начале августа сообщалось, что АО «Татавтодор» ищет подрядчика для выполнения работ по зимнему и летнему содержанию дорог федерального значения на территории Татарстана. Стоимость контракта оценивается в 69,2 млн рублей, а выполнить его необходимо до конца 2024 года.

Работы будут проводиться по целому перечню автодорог, в который вошли:

М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа (км 827+852 — км 1011+052, км 1061+118 — км 1166+710, старое направление к населенным пунктам Средние Кирмени, Малые Кирмени км 948+300 — км 954+260);

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном (км 10+910 — км 74+350);

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (км 0+000 — км 136+969);

подъезд к аэропорту «Казань» (км 0+000 — км 6+400).

Подрядчик должен будет заниматься вырубкой кустарников и подлеска, очисткой световозвращающих элементов и водоотводных лотков, убирать снег и грязь, устраивать противопожарные полосы и мыть барьерные ограждения.

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Максим Кокунин