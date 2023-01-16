В Татарстане назвали пять проблем, с которым сталкиваются туристы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди проблем в 2022 году туристы, посетившие Татарстан, чаще всего отмечали снижение уровня сервиса. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства.



— Ежегодно мы проводим изучение обратной связи от туристов, прибывающих в Татарстан. Одна из самых часто упоминаемых проблем в 2022 году — это снижение уровня сервиса на объектах туриндустрии, — сказал он.

Как объяснил Сергей Иванов, проблема связана с текучестью персонала, острой нехваткой кадров и высокой загрузкой туристской инфраструктуры.

Еще одна проблема — небольшое количество флота для речных поездок и прогулок до турцентров. По словам Сергея Иванова, «сегодня мы не можем предоставить гостям качественную услугу на реке в достаточных объемах, в то время как число туристов, желающих совершить прогулку по Волге, с каждым годом растет».

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Третья проблема — нехватка туристических автобусов. Сергей Иванов заявил, что с ней в прошлом году туристическая отрасль столкнулась впервые — четверть автобусов за последние два года списали, а из оставшихся — 35% используются более 5 лет.

В период туристического сезона не хватает до 50 автобусов вместимостью свыше 50 мест. Проблема обострилась в новогодние каникулы.

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Четвертая проблема — нехватка гостиниц. По прогнозу Госкомитета Татарстана по туризму, при сохранении турпотока дефицит будет ощущаться еще острее. В прошлом году в республике появилось всего три новых гостиницы.

— Большой объем инвестиций, а также длительный период окупаемости делает строительство гостиниц менее привлекательным для новых инвестиций по сравнению с другими видами бизнеса. Здесь нам нужно найти механизмы, которые бы стимулировали инвесторов вкладывать средства в строительство новых гостиниц с целью сохранения роста турпотока, — заявил Сергей Иванов.

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Пятая проблема — нехватка кадров в период высокого туристического сезона. Острее всего она ощущается в летний период, когда количество гостей увеличивается в два раза.

По итогам 2022 года туристский поток в республику Татарстан прогнозируется на уровне 3,7 млн человек. Это на 12% больше показателя 2021 года. Лидеры по поездкам в Татарстан — жители Башкирии, Удмуртии и Москвы, которые в общем объеме турпотока занимают более 10, 8 и 7 процентов соответственно.



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Татьяна Демина