Суд в Казани решил взыскать с экс-главы «Теплокома» 134 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Московский районный суд Казани поддержал иск прокуратуры о взыскании 134 млн рублей с бывшего руководителя ООО «Теплоком». Как объяснили в надзорном ведомстве, эта сумма неуплаченных налогов, включая пени.

— Установлено, что в 2022 году ответчик, являясь директором и единственным учредителем предприятия, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость путем завышения налоговых вычетов, а также включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и иные документы, — констатировал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

При этом в возбуждении уголовного дела за уклонение от уплаты налогов следствием было отказано в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

realnoevremya.ru (архив)

В июне сообщалось о намерении прокуратуры Татарстана взыскать с бывших руководителей предприятий «Теплоком» и «ЖИК Строй» 162,6 млн рублей. Тогда ведомство обратилось в суд с исками в интересах государства, потребовав взыскать с ответчиков ущерб.

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Айрат Назипов