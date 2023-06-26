В Татарстане прокуратура хочет взыскать 162 млн рублей с экс-руководителей двух предприятий

Прокуратура Татарстана намерена взыскать с бывших руководителей предприятий «Теплоком» и «ЖИК Строй» 162,6 млн рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Как рассказали в ведомстве, в отношении экс-руководителей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией»). Но из-за сроков давности дело в отношении фигурантов было прекращено. При этом причиненный государству ущерб до сих пор не возмещен.

По этой причине прокуратура обратилась в суд с исками в интересах государства, потребовав взыскать с ответчиков ущерб. Исковые заявления находятся на стадии рассмотрения.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Две недели назад в отношении директора казанского ООО «Скала» возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 53 миллионов рублей. По версии следствия, преступления подозреваемый совершал в период с 2017 по 2020 год.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов