В Казани СК просит ареста для сооснователя фирмы «Мэлт» по делу об экстремизме

Сегодня Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайство об аресте 52-летнего бизнесмена Руслана Баязитова, одного из основателей крупного поставщика компьютерной техники ООО «МЭЛТ». Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе суда.



После ряда высказываний, получивших огласку в сетях, Баязитов стал фигурантом ряда административных и уголовных дел. Сотрудники первого отдела по особо важным делам Следкома по РТ обвиняют его в совершении действий, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, причем — под угрозой применения насилия (п. «а» ч.2 ст. 282 УК РФ). Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.

По версии силовиков, не позднее 9 августа 2023 года обвиняемый посредством общедоступного конференц-чата «MoscowCalling» в Сети публично высказал угрозы и призывы к применению насилия по отношению к социальной группе и национальности «русские».

Вину бизнесмен признал частично, сообщают источники «Реального времени».