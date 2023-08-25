В Зеленодольском районе Татарстана открыли модульный спортзал

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Новый модульный спортивный зал «Дуслык» открыли сегодня в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района Татарстана. В торжественной церемонии приняли участие раис республики Рустам Минниханов и глава района Михаил Афанасьев.

Спортивный объект построен в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни». В зале оборудованы зоны для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, легкой атлетикой. Для татарстанцев планируется организовать секции по различным видам восточных единоборств.

— Васильево — это одно из красивейших мест нашей республики. Поселок городского типа преображается, меняется его облик, качество жизни. Здесь активно поддерживают спорт, за последние годы построено несколько спортивных объектов. И сегодня мы открываем новый спортивный зал. Хочу пожелать нашим молодым спортсменам и их наставникам успехов, — цитирует руководителя региона его пресс-служба.

Рустам Минниханов осмотрел спортивный зал, пообщался со спортсменами и тренерами. Новый спортобъект рассчитан на 244 тысячи посещений в год.

— Здесь будут заниматься спортом как молодые люди, так и взрослые. Уверен, что спортзал будет заполнен, поскольку востребованность в таком объекте очень большая, — прокомментировал открытие Михаил Афанасьев.

Сегодня в селе Осиново Рустам Минниханов и Михаил Афанасьев торжественно открыли новую многопрофильную поликлинику. Общая стоимость объекта — порядка 675 млн рублей, а площадь — 4,5 тысячи квадратных метров. На территории поликлиники распложены станция скорой медицинской помощи, аптека, пункт раздачи детского молочного питания, клинико-диагностическая лаборатория. Медучреждение будет обслуживать детское и взрослое население. Рядом с поликлиникой запланировано создание учреждений культуры и спорта.



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Айрат Назипов