В селе Осиново Зеленодольского района Татарстана открыли новую поликлинику

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Официальный Зеленодольск/t.me

В Зеленодольском районе Татарстана торжественно открыли новую многопрофильную поликлинику. На церемонии присутствовали раис республики Рустам Минниханов и глава муниципалитета Михаил Афанасьев.

Здание расположено в селе Осиново. Общая стоимость объекта — порядка 675 млн рублей, а площадь — 4,5 тысячи квадратных метров.

На территории поликлиники распложены станция скорой медицинской помощи, аптека, пункт раздачи детского молочного питания, клинико-диагностическая лаборатория. Медучреждение будет обслуживать детское и взрослое население. Рядом с поликлиникой запланировано создание учреждений культуры и спорта.

— С появлением поликлиники местным жителям не придется ездить за медпомощью в Зеленодольск или Васильево. Многопрофильная поликлиника — крупный медицинский центр, который обеспечит доступность медицинской помощи, — передает слова Рустама Минниханова его пресс-служба.

скриншот realnoevremya.ru из видео Официальный Зеленодольск/t.me

Открывшаяся поликлиника будет обслуживать более 15 тысяч человек. Прием будут вести восемь терапевтических и шесть педиатрических кабинетов, а также узкие специалисты. В поликлинику уже поступил компьютерный томограф, эндоскопическое и физиотерапевтическое оборудование. Ожидается современный рентгеновский аппарат.

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Айрат Назипов