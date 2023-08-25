Хоккеисты «Нефтехимика» проиграли четвертый матч на Кубке Блинова

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Хоккеисты «Нефтехимика» потерпели четвертое поражение подряд на Кубке Блинова. В последнем матче турнира нижнекамские хоккеисты уступили «Барысу» со счетом 1:3.

Все три шайбы за казахстанскую команду забросил Роман Старченко. Он отличился в каждом периоде. Усилиями Ильи Хохлова «Нефтехимик» забил свой единственный гол на 52-й минуте матча.

В стартовой игре предсезонного турнира нижнекамцы проиграли омскому «Авангарду». «Ястребы» одолели «волков» в овертайме — 5:4.

Во второй игре татарстанские хоккеисты уступили «Салавату Юлаеву». Счет — 5:2. В третьей поединке «волки» потерпели поражение от «Локомотива» со счетом 4:2. По итогам предсезонного турнира «Нефтехимик» занял последнее место.

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Айрат Назипов