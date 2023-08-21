Хоккеисты «Нефтехимика» проиграли «Авангарду» на Кубке Блинова
Нижнекамский «Нефтехимик» уступил на Кубке Блинова омскому «Авангарду» в овертайме. Матч закончился в пользу омичей — 5:4.
За татарстанскую команду отличились: Владимир Брюквин (38-я минута), Евгений Кашников (44-я минута), Александр Дергачёв (46-я минута) и Лукаш Клок (52-я минута).
Голами за «ястребов» отметились: Либор Шулак (11-я минута), Игорь Мартынов (42-я минута), Кирилл Панюков (47-я минута), Игорь Мартынов (57-я минута) и Семен Чистяков (60-я минута).
Следующий матч хоккеисты «Нефтехимика» сыграют во вторник, 22 августа. «Волки» сразятся с хоккеистами «Салавата Юлаева».
В начале августа нижнекамцы проиграли уфимцам в товарищеском матче. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу команды из Башкортостана.
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