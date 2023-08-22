Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл во втором матче на Кубке Блинова

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Хоккеисты «Нефтехимика» уступили на Кубке Блинова «Салавату Юлаеву». Татарстанская команда потерпела второе поражение на предсезонном турнире. Счет — 5:2.

В первом периоде на 5-й минуте встречи номинальных хозяев вывел вперед Иван Дроздов. Его партнер Егор Сучков упрочил преимущество башкирской команды за две минуты до конца второго периода.

«Волки» сумели отыграться в заключительном игровом отрезке. Энтони Камара сократил разрыв в счете на 49-й минуте встречи. А на 57-й минуте забил Сергей Купцов.

Впрочем, за три минуты до конца игры хоккеисты «Салавата Юлаева» забросили еще три шайбы. Дубль оформил Александр Хмелевски. Еще один гол забил Алексей Пустозеров.

Следующий матч подопечные Олега Леонтьева проведут против ярославского «Локомотива». Матч начнется в 12.00 24 августа.

В стартовой игре предсезонного турнира нижнекамцы проиграли омскому «Авангарду». «Ястребы» одолели «волков» в овертайме — 5:4.

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Айрат Назипов