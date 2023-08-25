За неделю в Татарстане подорожали чай, яйца и сахар

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 14 по 21 августа в Татарстане выросли средние цены на некоторые продукты питания. В списке подорожавших продуктов оказались чай и куры (кроме куриных окорочков).

Заметнее всего за неделю в республике выросла средняя цена мясных консервов для детского питания — на 1,86%. На 21 августа она составила 1018,8 рубля за килограмм.

На другие продукты питания динамика роста средних цен за неделю сложилась следующим образом:

куры (кроме куриных окорочков) — на 1,71%, до 192,97 руб./кг;

черный байховый чай — на 1,71%, до 931,74 руб./кг;

вермишель — на 1,29%, до 68,26 руб./кг;

куриные яйца — на 0,99%, до 65,74 рубля за упаковку из 10 штук;



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подорожали в республике также свинина и баранина (кроме бескостного мяса), сахар-песок, гречка, пшено и макароны из пшеничной муки высшего сорта. Минимально выросли средние цены на вареную колбасу, сливочное масло, сметану, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, шлифованный рис, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, следует из данных Татарстанстата.

Подешевели в Татарстане с 14 по 21 августа свежие помидоры и огурцы, творог, бананы и яблоки, а также овощи из «борщевого набора» — картофель, морковь, репчатый лук, свежая белокочанная капуста и столовая свекла. Без изменений осталась средняя цена печенья.



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Татьяна Демина