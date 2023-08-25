В Татарстане «борщевой набор» дешевеет три недели подряд

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Татарстане третью неделю подряд регистрируют снижение средних цен на овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Подешевели с 14 по 21 августа картофель, морковь, репчатый лук, свежая белокочанная капуста и столовая свекла.

Заметнее всего за неделю из овощей «борщевого набора» подешевели капуста — на 8,87% и картофель — на 8,36%. Средние цены на 21 августа составили 44,8 рубля и 31,98 рубля за килограмм соответственно.

Морковь за семь дней подешевела в республике на 7,48%, до 49,75 руб./кг, лук — на 7,23%, до 41,7 руб./кг. Средняя цена килограмма столовой свеклы снизилась на 5,84%, до 35,84 рубля, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Напомним, за предыдущую неделю, с 7 по 14 августа, заметнее всего в «борщевом наборе» снизилась средняя цена моркови — на 13,13%, до 53,8 рубля за один килограмм. Картофель подешевел на 12,77%, лук — на 9,97%, до 45 руб./кг, капуста — на 8,93%, столовая свекла — на 7,3%.

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Татьяна Демина