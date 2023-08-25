Опубликован график отключения горячей воды в сентябре на сетях «Татэнерго» в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани опубликовали график прекращения подачи горячей воды на следующий месяц в жилые дома, подключенные к сетям «Татэнерго». Отключения связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

Воду отключат с 5 по 7 сентября, но сроки могут быть скорректированы. Кроме того, все работы проводятся поэтапно, поэтому отключение горячего водоснабжения может производиться не единожды, а интересующий адрес фигурировать в графике несколько раз.

С полным списком адресов жилых домов, детских садов, школ, объектов здравоохранения и других можно ознакомиться по ссылке.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня жители Кировского района Казани останутся без воды почти на двое суток. Это связано с проведением ремонтных работ на водоводе. Полный список улиц — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов