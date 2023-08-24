Жители домов в Кировском районе Казани останутся без воды почти на двое суток

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ряде домов Кировского района Казани почти на двое суток отключат воду, сообщили в мэрии города. Это связано с проведением ремонтных работ на водоводе.

Воды не будет с 22.00 25 августа до 14.00 27 августа по следующим адресам:

ул. Адмиралтейская, 2, 3, корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19; 3/1, 3/2, 5, 7, 9, 11, 13/30, 15/21, 17, 21;

ул. Боевая, 145а, 147а, от дома №2 до дома №143а;

ул. Большая, 70, 80, 98/1, 108, 108а, 106/31, 106 корп.1, 2, 3; от дома №22 до дома №109;

ул. Клары Цеткин, 3, 3/1, 6, 6/1, 6, корп. 1; 8, корп. 1; 8б, 8б/1, 8б/2, 8/1, 8/27, 8/27а, 8/27, корп. 1, 2, 3; 8/27а, 10, 10/1, 13, 13а, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 18/20, 19, 21/1, 23, 31а, 31/106, 33, 34, 34а, 34б, 34/1;

ул. Кызыл-Армейская, 23а, 23а, корп. 1; 27б;

ул. Лесозаводская, 8а, 8а/1;

ул. Малая Московская, 14, 14а, 15, 17а, корп. 1, 19, 21/15, 24а, 26, 28, 30/13, 31, 32, 33, 37;

ул. Серп и Молот, 15, 22/1, 24, 24а, 26, 28, 31;

ул. Столярова, 1/22, 3, 5, 6, 7, 9а, 9г/5, 19, 22/2, 35, 37;

ул. Урицкого, 4, 4, корп. 1; 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22а, 24, 27;

Во всех домах по улицам Брюсова, Военной, Казахской, Карельской, Чистоозерской.

Также ожидается понижение давления воды в постройках Вахитовского и Приволжского районов, а еще в поселках Поповка и Кукушкино. Список адресов можно увидеть по ссылке.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам, их принимают по телефону: +7(843)231-62-60.

В Казани на днях на перекрестке улиц Баруди и Серова произошла авария на водоводе. Его повредила сторонняя организация, когда прокладывала ливневую канализацию. В связи с аварией в ряде домов отключали воду.



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Маргарита Головатенко