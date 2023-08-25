Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели яблоки, бананы и помидоры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 14 по 21 августа подешевели свежие помидоры и огурцы, бананы и яблоки. Без изменений осталась средняя цена печенья — 204,97 рубля за один килограмм.

Заметнее всего за неделю подешевели свежие помидоры. Средняя цена одного килограмма снизилась на 9,44%, до 82,97 рубля.



На другие продукты питания динамика снижения средних цен в Татарстане сложилась следующим образом:

свежие огурцы — на 4,17%, до 72,93 руб./кг;

бананы — на 2,38%, до 102,15 руб./кг;

яблоки — на 1,39%, до 115,94 руб./кг;

творог — на 1,06%, до 332,06 руб./кг.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Также в республике подешевели сосиски и сардельки, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, пшеничная мука и сухие молочные смеси для детского питания. Минимально снизились средние цены на говядину (кроме бескостного мяса), соль, полукопченую колбасу, мороженую неразделанную рыбу, подсолнечное масло, маргарин, твердые, полутвердые и мягкие сыры, подсчитали в Татарстанстате.

Напомним, капуста в Татарстане с 14 по 21 августа подешевела на 8,87%, картофель — на 8,36%. Средняя цена моркови снизилась на 7,48%, лука — на 7,23%, столовой свеклы — на 5,84%.



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Татьяна Демина