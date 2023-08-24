Дональд Трамп ожидает своего ареста в ближайшие часы

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Trump White House Archived/YouTube.com

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его арестуют в Атланте в 19.30 (02.30 по московскому времени). Экс-главу Соединенных Штатов Америки будут судить по делу о вмешательство в выборы.

— Мне нужно начинать собираться в Атланту, штат Джорджия, чтобы именно там, где убийства и другие насильственные преступления достигли невиданных ранее уровней, быть арестованным левым радикальным жалким окружным прокурором, — написал он в соцсетях.

Трамп полагает, что его арестуют за телефонный разговор, где он выступил против «фальсифицированных выборов».

realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Дональду Трампу большое жюри присяжных в штате Джорджия предъявило обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Всего обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту.

Обвинение предполагает, что американский экс-президент с группой лиц предпринимали усилия для пересмотра итогов президентских выборов в 2020 году, которые, как сказано в тексте обвинения, выиграл Джо Байден. Среди других обвинений — сговор с целью совершения подлога и влиянии на должностных лиц.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов