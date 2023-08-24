В Татарстане за семь месяцев по вине водителей автобусов в ДТП пострадали 73 человека

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За семь месяцев нынешнего года в Татарстане из-за нарушения ПДД водителями автобусов зарегистрировано 59 ДТП, в которых 73 человека получили ранения, следует из статистики Госавтоинспекции республики

По этой причине в регионе стартовало профилактическое мероприятие «Автобус». Оно продлится до 3 сентября.

— Особое внимание будет уделено техническому состоянию автобусов, наличию действующей диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении, лицензии для перевозки пассажиров, соответствию водителей предъявляемым требованиям, а также выполнению должностными лицами требований по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей и предрейсового контроля технического состояния автобусов, — рассказали в ГИБДД.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

О росте аварий с участием автобусов в Татарстане начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов говорил в мае. За первые пять месяцев 2023 года в республике произошло 42 ДТП с участием автобусов, что на 11 аварий больше, чем аналогичный период прошлого года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов