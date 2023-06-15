На дорогах Татарстана выросло число аварий с автобусами

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На дорогах Татарстана за первые пять месяцев 2023 года произошло 42 ДТП с участием автобусов, что на 11 аварий больше, чем за январь — май прошлого года. Такие данные озвучил начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.

— 54 человека получили ранения. Одна из таких резонансных ситуаций произошла на автодороге М-7 «Волга». Задержали водителя автобуса, который прибыл в Татарстан из соседнего региона, перевозил девять пассажиров. У него при остановке имелись все признаки алкогольного опьянения, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Всего за первые пять месяцев 2023 года на дорогах Татарстана произошло 1 196 ДТП — на 34 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 85 человек. Травмы различной степени тяжести получили 1 458 граждан.



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Татьяна Демина