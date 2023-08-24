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Власти Норвегии планируют передать Украине истребители F-16

18:16, 24.08.2023
Власти Норвегии планируют передать Украине истребители F-16
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Авиасмотр»/YouTube.com

Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал о планах Осло передать Украине истребители F-16. Сообщение опубликовано на сайте правительства страны.

— Мы уже решили обучать украинских летчиков и объявили этим летом, что предоставим два норвежских самолета F-16 для учебных целей. Мы стремимся подарить Украине норвежские истребители F-16, — сказал Стёре.

При этом он не стал говорить, сколько самолетов отправят Украине.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Авиасмотр»/YouTube.com

На прошлой неделе стало известно, что Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16. Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам.

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Айрат Назипов
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