Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16, об этом сказано в пресс-релизе Минобороны Дании.



— В настоящее время правительство готово вместе с Нидерландами пожертвовать датские самолеты. Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16, — говорится в сообщении.

Киев с начала года получил свыше $25 млрд финансовой помощи от международных партнеров.

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Маргарита Головатенко