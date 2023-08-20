Дания передаст Украине 19 истребителей F-16
Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16, об этом сказано в пресс-релизе Минобороны Дании.
— В настоящее время правительство готово вместе с Нидерландами пожертвовать датские самолеты. Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16, — говорится в сообщении.
Киев с начала года получил свыше $25 млрд финансовой помощи от международных партнеров.
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