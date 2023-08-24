Рустам Минниханов встретился в ГИТИСе со студентами из Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и встретился со студентами из республики. Также ему показали учебный корпус и рассказали историю института, сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

В ГИТИСе сейчас обучаются 42 студента из Татарстана. Всего там восемь факультетов, более 1,8 тысячи студентов, в их числе ученики из 27 стран.

Сотрудничество между институтом и Татарстаном развивается по проекту «Дебют в России», когда творческие команды ставят постановки в театрах регионов. В республике такие спектакли прошли в Казанском государственном театре юного зрителя, Нижнекамском государственном татарском драматическом театре им Г. Тукая, а также в театрах Набережных Челнов, Буинска и Альметьевска.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Российский институт театрального искусства регулярно проводит в Татарстане творческие и образовательные лаборатории, гастроли Учебного театра, выездные мастер-классы.

Выпускница Российского института театрального искусства ГИТИС Ичень Лю стала первым молодым режиссером, поставившим дипломный спектакль на сцене татарского театра в рамках программы сотрудничества между главным театральным вузом России и татарстанским театром. В результате на сцене Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая состоялась премьера спектакля «Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович. Как китаянка выучила русский язык и поставила спектакль на татарском, она рассказала корреспонденту «Реального времени».

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Айрат Назипов