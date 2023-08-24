Ограничение движения по Чистопольской в Казани продлили до середины октября

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани продлили ограничение движения по улице Чистопольской до середины октября, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.



В связи с реконструкцией третьего северного коллектора проезжая часть в районе дома №60 будет закрыта до 14 октября.

Реконструкция третьего северного коллектора разделена на три этапа:

протяженность первого участка по ул. Чистопольской — от ул. Меридианной до ул. Бондаренко — составляет 676,5 погонных метра;

протяженность второго участка — 850 погонных метров, он расположен на проспекте Ямашева, от ул. Адоратского до ул. Амирхана;

третий участок, подлежащий реконструкции, проходит по ул. Амирхана, от ул. Четаева до ул. Чистопольской, его протяженность составляет 775 погонных метров.

Третий северный коллектор эксплуатируют уже 37 лет, его износ оценивается в 100%. Из 8 км коллектора аварийными признаны 4,7 км. За последние десять лет на нем произошло 53 аварии, 38 из них — за последние два года. При этом нормативный срок эксплуатации объекта — 50 лет.

С 23 июня ограничивали движение по ул. Чистопольской в районе домов №4 и №10/8, а также в районе дома №6 по ул. Бондаренко и здания №8 по ул. Солдатской. Ограничивался местный проезд в районе домов №28, 26, 22, 20/12, 16/15, 14, 12, 10/8.

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Маргарита Головатенко