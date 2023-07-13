В Казани частично закроют движение по улице Чистопольской
В Казани временно ограничат движение по улице Чистопольской. Это связано с реконструкцией третьего северного коллектора, информирует Комитет внешнего благоустройства исполкома города.
С 19 по 29 июля будет полностью закрыт местный проезд в районе домов №28, 26, 22, 20/12, 16/15, 14, 12, 10/8.
Напомним, в столице Татарстана частично ограничили передвижение автомобилей по улице Чистопольской. С 23 июня по 15 августа по ул. Чистопольской в районе домов №4 и №10/8, а также в районе дома №6 на ул. Бондаренко и здания №8 на ул. Солдатской полностью закрыли местный проезд и тротуар.
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