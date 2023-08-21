В Московском районе Казани восстанавливают поврежденный водопровод

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани на перекрестке улиц Баруди и Серова произошла авария на водоводе, сейчас идут восстановительные работы, сообщает МУП «Водоканал».



Водовод обеспечивает водоснабжение Московского района города. Его повредила сторонняя организация, когда прокладывала ливневую канализацию.

Авария произошла в Московском районе вчера, в связи с чем в ряде домов отключали воду по адресам:

ул. Блюхера, 2, 4, 9;

ул. Восстания, 67, 81, 89;

ул. Восход, 2, 3, 5, 5а, 7, 11, 13, 15;

ул. Серова, 15, 19, 27;

ул. Ш. Усманова, 10, 11а, 11б, 12, 13а, 16.

Однако, как отметили в «Водоканале» сегодня, «характер повреждения трубопровода не позволил восстановить водоснабжение в сжатые сроки». Для подвоза воды направлены автоцистерны.

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Маргарита Головатенко