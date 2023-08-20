В домах Московского района Казани из-за аварии отключили воду
На сетях МУП «Водоканал в Московском районе Казани произошла авария на пересечении улиц Серова — Г. Баруди, сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.
Воду отключили до окончания ремонтных работ по адресам:
- ул. Блюхера, 2, 4, 9;
- ул. Восстания, 67, 81, 89;
- ул. Восход, 2, 3, 5, 5а, 7, 11, 13, 15;
- ул. Серова, 15, 19, 27;
- ул. Ш. Усманова, 10, 11а, 11б, 12, 13а, 16.
Цистерна с водой стоит у дома №4 по ул. Блюхера 4 и на ул. Серова, 35.
На этих выходных отключали воду в ряде домов Вахитовского района.
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