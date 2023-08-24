В Казани рассмотрят выделение финансирования на запуск регулярного автобуса до Царицынского бугра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Казани рассмотрят вопрос запуска регулярного автобуса в микрорайон Царицынский бугор, сообщили в Комитете по транспорту города:



— Для открытия автобусного маршрута на этом направлении необходимо привести дороги в соответствие с межгосударственным стандартом… Вопрос рассмотрят в последующие годы при выделении достаточного финансирования.

Несколько лет назад до Царицынского бугра уже запускали автобус, однако он не пользовался спросом, поскольку ходил раз в несколько часов, отметили жители.

Горожане предложили продлить маршруты уже имеющихся автобусов №10 и №55.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко