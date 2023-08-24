В Татарстане с бизнесмена взыщут более 9 млн рублей за доход с незаконной газозаправочной станции

В Татарстане по иску прокуратуры суд взыщет с бизнесмена более 9 млн рублей в федеральный бюджет за незаконно полученный доход с незаконной организации автомобильной газозаправочной станции в селе Юхмачи Алькеевского района, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Бизнесмен работал без лицензии и нарушал требования промышленной безопасности. С незаконной станции, работавшей с апреля 2021 года по февраль 2022 года, он получил более 9 млн рублей дохода.

Бизнесмена приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 50 тысяч рублей в доход государства. После вступления приговора в законную силу прокуратура обратилась с иском к осужденному. Требования ведомства удовлетворил Набережночелнинский городской суд, это решение пока не вступило в законную силу.

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Маргарита Головатенко