Банк «Аверс» пригласил детей сотрудников на праздник первоклассников

Фото: Максим Платонов /realnoevremya.ru

Перед началом нового учебного года в головном офисе Банка «Аверс» был организован корпоративный праздник «День первоклассника» для детей сотрудников Банка.

Будущие первоклассники стали участниками интерактивного шоу по финансовой грамотности. Во время игры будущие первоклассники узнали, откуда появились деньги, как с ними правильно обращаться, как планировать траты и копить на свои цели, зачем нужны банки и банковские карты, что такое финансовая безопасность и т.д.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Председатель Правления Банка «Аверс» Аида Волкова пожелала будущим школьникам яркой и насыщенной событиями школьной жизни, полной увлекательных открытий, новых знаний и верных друзей.

Сюрпризом для ребят стала экскурсия по зданию головного офиса Банка «Аверс». Будущим первоклассникам рассказали, что в конце ХIХ века здание по улице Мусы Джалиля, 3 (сейчас здесь располагается головной офис Банка» Аверс», — прим. ред.) принадлежало Казанскому Купеческому банку, который играл значительную роль в экономике Казанской губернии.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

В завершении праздника каждому будущему первокласснику была вручена настольная финансовая игра «Шаги к успеху» и рабочая тетрадь «Введение в финансовую грамотность», которые станут отличным способом познакомиться с миром финансов в игровом формате и помогут детям узнать, как вести себя с финансами в разных жизненных ситуациях.

Максим Платонов/realnoevremya.ru. Реклама ООО Банк «Аверс»

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