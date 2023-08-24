В Казани сохранят историческое фотонаследие Универсиады-2013

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В столице Татарстана в честь десятилетия летней Универсиады, которую Казань принимала в 2013 году, собирают памятные фотографии, посвященные этому событию. Об этом на XXIV сессии Казгордумы IV созыва объявила начальник Управления муниципального архива Казани Гульнара Мусина:



— В этом году в связи с памятной датой для нашего города, проведением 27-й Всемирной летней Универсиады, ведется работа по выявлению и сохранению исторических фотодокументов, посвященных этому событию. На данный момент уже описано 246 электронных фотодокументов, всего отобрано более 800, — рассказала она.

Напомним, в этом году в столице Татарстана некоторые летние мероприятия, посвятили юбилею летней Универсиады, которую город принимал в 2013 году. Это, например, фестиваль «Вкусная Казань» и «Ночной велофест».



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Татьяна Демина