Канада ввела санкции против банка «Зенит»

Канада ввела санкции против банков «Зенит» и «Уралсиб». Также под рестрикции попали «Северсталь», «Русатом» и Росбанк, сообщает МИД страны.

Всего в санкционных списках оказалось четыре физических лица и 29 юридических в военном, промышленном, финансовом и атомном секторах России.

В начале июня премьер Канады Джастин Трюдо объявил об изъятии российского самолета Ан-124 и намерении передать его Украине. Вместе с этим он объявил о введении санкций против 24 физлиц и 17 организаций за поддержку спецоперации России.



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Айрат Назипов