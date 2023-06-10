Премьер Канады заявил о конфискации российского самолета Ан-124 для передачи Украине

В ходе своего визита в Киев премьер Канады Джастин Трюдо объявил об изъятии российского самолета Ан-124 и намерении передать его Украине, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

— Трюдо также сообщил на пресс-конференции в Киеве вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Канада конфисковала принадлежащий России грузовой самолет «Антонов», который приземлился в Канаде в прошлом году, и начала процесс передачи самолета Украине, — говорится в публикации.

Вместе с этим Трюдо объявил о введении санкций против 24 физлиц и 17 организаций за поддержку спецоперации России.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл сегодня с визитом в Киев. Это уже вторая поездка Трюдо на Украину с начала конфликта. В этот раз его сопровождает министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд.



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Максим Кокунин