Инфляционные ожидания россиян выросли в августе на 0,4%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 11,5% с 11,1%. Рост за месяц составил 0,4%, говорится в материалах Центробанка.

В то же время наблюдаемая населением годовая инфляция в августе продолжила падать. В августе она составила 13,5%, тогда как в июле — 13,8%.

— По прогнозу Банка России с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0 — 6,5% в 2023 г. , вернется к 4% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — говорят представители Банка России.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Регулятор указал, что рост ценовых ожиданий предприятий ускорился во всех отраслях.

В середине прошлого месяца в Банке России заявили, что инфляционное давление в стране усиливается. Темпы прироста цен уже превысили 4% в пересчете на год и продолжают увеличиваться. Там уточнили, что рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг.

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Айрат Назипов