Заслуженными юристами республики признали шестерых татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Указом раиса Татарстана Рустам Минниханов шестерым жителям республики присвоили почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан». Так, доцент КФУ Лидия Бакулина удостоилась награды за заслуги в развитии правовой науки и вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

За заслуги в профессиональной деятельности и вклад в укрепление законности звание присвоили начальнику отдела правового обеспечения деятельности и закупок ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуры Гульназ Ильясовой, а также начальнику МКУ «Управление записи актов гражданского состояния исполкома Казани» Римме Миннулиной.

За заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов звание получили нотариус Альметьевского нотариального округа Татарстана Эльвира Исламова, заместитель прокурора Вахитовского района Казани Марат Мустафин и адвокат коллегии адвокатов «Адвокатский центр Ново-Савиновского района Казани» Вера Чернышова.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На прошлой неделе двоих жителей Татарстана удостоили государственных наград. Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ» за заслуги в области ЖКХ и многолетнюю добросовестную работу присвоили директору ООО «Управляющая компания «Райжилуправление Советского района» Александру Поливину.

Почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» за заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу присвоили главному ветврачу ООО «Агрофирма «Татарстан» Мидхаду Аббазову.

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Айрат Назипов