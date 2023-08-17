Двоих татарстанцев удостоили госнаград России
Двоих жителей Татарстана удостоили государственных наград, такой указ подписал президент страны Владимир Путин.
- Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ» за заслуги в области ЖКХ и многолетнюю добросовестную работу присвоили директору ООО «Управляющая компания «Райжилуправление Советского района» Александру Поливину.
- Почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» за заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу присвоили главному ветврачу ООО «Агрофирма «Татарстан» Мидхаду Аббазову.
1 августа государственных наград России были удостоены четверо татарстанцев. В сентябре прошлого года государственные награды России присвоили семерым жителям республики.
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