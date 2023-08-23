Прокуратура Казани проверит информацию о ребенке, вышедшем на карниз окна в одной из многоэтажек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Казани организовала проверку опубликованной в местных СМИ информации о ребенке, вышедшем на карниз окна в одном из многоквартирных домов по ул. Лядова. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства о безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Кадры, присланные жительницей столицы Татарстана, на которых маленький ребенок играет на карнизе окна на втором этаже дома, опубликовала «Вечерняя Казань». На видеозаписи видно, что малыш стоит там, периодически наклоняясь вперед, почти минуту.

Напомним, в начале лета в Казани из окна пятиэтажного жилого дома по ул. Минской выпал двухлетний ребенок. От полученных травм он умер на месте.

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Татьяна Демина