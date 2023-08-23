В Менделеевске открыли общественное пространство «Атмосфера»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В Менделеевске открыли общественное пространство «Атмосфера». В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.



В сквере установили купольную конструкцию, которая рассчитана на круглогодичное использование. В ней планируют проводить различные мероприятия. В ближайшее время здесь организуют книжный фестиваль.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис республики обратил внимание, что в Менделеевске за последние несколько лет привели в порядок несколько общественных пространств.

— Очень важно, что активное участие в разработке и реализации указанных проектов приняли сами жители, — заявил Рустам Минниханов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана также посетил «Химико-технологический лицей №3 «Потомки Менделеева» после капитального ремонта. В образовательном учреждении провели ремонт кабинетов химии, биологии и физики.

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Маргарита Головатенко