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Рустам Минниханов посетил «Химико-технологический лицей №3» в Менделеевске после капремонта

14:44, 23.08.2023
Рустам Минниханов посетил «Химико-технологический лицей №3» в Менделеевске после капремонта
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил «Химико-технологический лицей №3 «Потомки Менделеева» после капитального ремонта, сообщает его пресс-служба.

В образовательном учреждении провели ремонт кабинетов химии, биологии и физики. Финансовую помощь в обновлении и укомплектовании классов оказало АО «Аммоний».

В лицее полностью обновили интерьер и модернизировали учебные кабинеты. Профильные предметные кабинеты оснастили.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил АО «Аммоний» в Менделеевске, где ознакомился с новыми проектами и встретился с коллективом. Рустаму Минниханову доложили о стадии готовности производства реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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