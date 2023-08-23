Рустам Минниханов посетил «Химико-технологический лицей №3» в Менделеевске после капремонта
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил «Химико-технологический лицей №3 «Потомки Менделеева» после капитального ремонта, сообщает его пресс-служба.
В образовательном учреждении провели ремонт кабинетов химии, биологии и физики. Финансовую помощь в обновлении и укомплектовании классов оказало АО «Аммоний».
В лицее полностью обновили интерьер и модернизировали учебные кабинеты. Профильные предметные кабинеты оснастили.
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил АО «Аммоний» в Менделеевске, где ознакомился с новыми проектами и встретился с коллективом. Рустаму Минниханову доложили о стадии готовности производства реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей.
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