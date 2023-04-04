Активы АО «Аммоний» ушли в минус на 22,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоимость чистых активов АО «Аммоний» по итогам 2022 года составила -22,7 млн рублей, выяснило «Реальное время».



Чистые активы по итогам 2021 года составляли -44,2 млрд рублей. За год «Аммоний» сократил величину задолженности перед кредиторами на 99,9%.

В сентябре прошлого года палата имущественных и земельных отношений Менделеевского района оспорила право собственности республики на землю под объектами завода удобрений «Аммоний». На спорном участке находится железнодорожный перегон станции Тихоново — станция Полянка, который принадлежит предприятию. Местные власти предоставили компании эту землю по договору аренды.



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Маргарита Головатенко