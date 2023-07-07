Казанский «Метроэлектротранс» закупит сувенирные жетоны за 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Руководство казанского МУП «Метроэлектротранс» планирует выделить 10 млн рублей на закупку сувенирных жетонов. Всего планируется приобрести 200 тысяч единиц товара, выяснило «Реальное время».

На реверсе жетона поместят логотип метро столицы Татарстана и традиционный татарский орнамент, на аверсе — логотип и надпись: «Казанский метрополитен». Там же будут расположены две звездочки. Вес жетона — 2 грамма, его диаметр не должен превышать 30 мм.

Поставщик должен гарантировать качество поставляемого изделия. При этом допускается поставка аналогов, но исполнителю придется согласовывать ее с заказчиком.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Товар нужно доставить в течение недели с момента заключения контракта. Он должен быть изготовлен не ранее 2021 года. Качество товара должно подтверждаться соответствующими документами.

В апреле прошлого года Казанский метрополитен намеревался закупить 50 тысяч сувенирных жетонов. Но закупку пришлось отменить. На участие не поступило ни одной заявки.

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Айрат Назипов