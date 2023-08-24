Россияне стали чаще посещать цирк

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россияне стали чаще посещать цирк: в этом году было продано в семь раз больше билетов на цирковые шоу, чем в 2021 году, и в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, выяснили эксперты «Яндекс.Афиши».

Средняя цена на посещение цирковых мероприятий равняется 5,5 тысячи рублей: это всего на 500 рублей больше, чем год назад.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В цирковой сфере увеличивается не только спрос, но и предложение. Количество зрелищных мероприятий за последние 7 месяцев увеличилось в два раза относительно аналогичного периода 2021 года и в 1,2 раза по сравнению с январем-июлем прошлого года.

Популярны цирки и в столице Татарстана: так, шоу казанского цирка «На грани» попало в топ региональных событий «Яндекс Афиши».

В августе жителей Казани ждет множество интересных событий. Среди них концерты известных исполнителей, театральные постановки, выставки, стендап и многое другое. Самые интересные мероприятия города — в совместном проекте «Яндекс Афиши» и «Реального времени».

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Галия Гарифуллина