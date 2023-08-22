У осужденного экс-заммэра Сочи изъяли активы почти на 200 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Центральный районный суд Сочи обратил в пользу государства имущество бывшего заместителя главы города Сергея Юрина на общую сумму 192 млн рублей. Информацию предоставили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

В собственности Юрина находилось 44 объекта недвижимости, в том числе 4 дома, 9 квартир, 21 земельный участок и 10 нежилых помещений. В период с 2010 по 2018 годы доход семьи чиновника составил 62 млн рублей. Таким образом, стоимость приобретенного имущества превысила сумму дохода Юрина и его супруги за 8 лет. Законность происхождения активов фигурант объяснить не смог.

Юрин вместе с подельниками был осужден в октябре 2022 года. Четверых фигурантов признали виновными в совершении коррупционных преступлений (ч.6 ст.290 УК РФ). Как установил Хамовнический суд Москвы, злоумышленники получали взятки от застройщиков на общую сумму 120 млн рублей. Бывший заместитель мэра и экс вице-мэр Сочи Анатолий Рыков получили по 15 лет колонии строгого режима.

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Айрат Назипов