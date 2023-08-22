В Казани временно перекроют проезжую часть по улице Дорожной
В казанском жилом массиве Новая Сосновка по улице Дорожной ограничат движение для транспорта. Как информирует Комитет внешнего благоустройства исполкома города, причиной стало проведение работ по закольцовке газопровода
С 25 августа по 3 сентября частично закроют проезжую часть возле домов №11 и №13 по улице Пионерской в жилом массиве.
В начале осени из-за капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей ограничат движение по улице Белинского. С 8 по 11 сентября около дома №11 по ул. Белинского полностью закроют проезжую часть и тротуар, с 12 по 18 сентября — у дома №18.
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