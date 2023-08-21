В Казани ограничат движение по улице Белинского

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани в начале осени из-за капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей ограничат движение по улице Белинского. Об этом предупредили в Комитете внешнего благоустройства города.

С 8 по 11 сентября около дома №11 по ул. Белинского полностью закроют проезжую часть и тротуар, с 12 по 18 сентября — у дома №18.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним в Казани ограничат движение по улице Журналистов. С 25 по 26 августа у здания №28 частично закроют проезжую часть в направлении ул. 8 Марта.

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Татьяна Демина