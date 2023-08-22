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Из-за повреждения контактной сети в Казани частично приостановили движение троллейбусов и трамваев

20:44, 22.08.2023
Из-за повреждения контактной сети в Казани частично приостановили движение троллейбусов и трамваев
Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова (архив)

В Казани на пересечении улиц Николая Ершова и Патриса Лумумбы произошло повреждение контактной сети. Информацией поделились в МУП «Метроэлектротранс».

— Временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 3, 5, 7 и трамвайного маршрута № 4, — рассказали там.

Пассажиров попросили заранее спланировать свой маршрут.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На прошлой неделе на улице Глушко в Казани загорелся троллейбус, который следовал по маршруту №3. Инцидент произошел из-за изношенности контактной сети — рабочий провод оборвался и упал на крышу электротранспорта. Возгорание ликвидировали до приезда пожарных.

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Айрат Назипов
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