На улице Глушко в Казани загорелся троллейбус — движение электротранспорта приостановлено

В Казани на улице Глушко загорелся троллейбус, который следовал по маршруту №3. Как рассказали в МУП «Метроэлектротранс», инцидент произошел из-за изношенности контактной сети — рабочий провод оборвался и упал на крышу электротранспорта.

— Произошло возгорание лакокрасочного покрытия и элементов пластиковой обшивки. Благодаря уверенным действиям экипажа огонь был оперативно потушен собственными силами с применением огнетушителей. Пострадавших нет. Причины обрыва рабочего провода будут установлены в ходе служебного расследования, — сказано в сообщении.

По этой причине временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №3, 5, 9, 12. Ориентировочное время задержки 2 часа. На месте работают все аварийные службы предприятия.

realnoevremya.ru (архив)

В конце июля на улице Девятаева в Казани грузовик повредил контактную сеть. Из-за этого временно приостановили движение трамваев №2.

На этой неделе в Казани временно изменили движение некоторых трамваев. Это было связано с повреждением контактной сети на пересечении улиц Большой Крыловки и Вахитова.



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Айрат Назипов