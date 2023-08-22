Прокуратура нашла нарушения в работе Высокогорской ЦРБ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура выявила нарушения в работе Высокогорской центральной районной больницы. Итоги проверки исполнения законодательства в сфере оказания медицинской помощи раскрыл старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— Вопреки закону в медицинских картах пациентов текст информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство не соответствует установленным требованиям. Кроме того, одному из пациентов была проведена платная анестезия без оформления договора на оказание услуг, — рассказал он.

В адрес главного врача ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница» внесено представление. Уточняется, что нарушения уже устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В марте в Татарстане возбудили уголовное дело на врача ГБУ «Алексеевская центральная районная больница». Он выдал медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортом мужчине, который затем устроил смертельное ДТП. Следователи установили, что водитель автомобиля состоял на учете у психиатра, причем его заболевание относится к перечню медицинских противопоказаний к управлению транспортом.

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Айрат Назипов