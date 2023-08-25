Татарстан выделит еще более 5 миллионов рублей на туристические баннеры в московском Шереметьево

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан планирует провести рекламную кампанию по продвижению туристических возможностей республики в Москве. Баннеры разместят в аэропорту Шереметьево.

Рекламная кампания продлится два месяца, с 1 ноября по 31 декабря. Как выяснило «Реальное время», Госкомитет Татарстана по туризму готов выделить на нее 5,6 миллиона рублей.

Не менее десяти рекламных баннеров с информацией о туристических возможностях Татарстана будут размещены в терминале и зале вылета внутренних рейсов аэропорта Шереметьево. Их изготовят на основе туристического брендбука Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполнитель будет подтверждать поддержание товарного вида баннеров, отправляя фотоотчеты дважды в месяц. При появлении дефектов, таких как разрывы, трещины или выгорание изображения, баннеры нужно будет заменить в течение пяти дней.

Напомним, в июле возник скандал из-за рекламного баннера Елабуги. Туристов зазывали в город именем поэтессы Марины Цветаевой, которая свела здесь счеты с жизнью в 1941 году.



Госкомитет по туризму уже заказывал не менее 384 постеров для размещения в двухэтажных поездах, прибывающих из Москвы в Казань. На эту рекламную кампанию было выделено более 2,1 миллиона рублей — на 3,5 миллиона меньше, чем в этом году.

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Галия Гарифуллина