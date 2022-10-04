Госкомитет Татарстана по туризму потратит 2 миллиона на продвижение туристских возможностей в поездах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Татарстан вновь планирует провести рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей республики. На этот раз постеры разместят в двухэтажных поездах, прибывающих из Москвы в Казань.

Как выяснило «Реальное время», за рекламную кампанию, которая продлится месяц, Госкомитет Татарстана по туризму готов заплатить более 2,1 миллиона рублей. Продвижению туристских возможностей профинансируют из республиканского бюджета.

Рекламные постеры с информацией о туристских возможностях Татарстана планируют разместить не менее чем в четырех двухэтажных поездах, прибывающих из Москвы в Казань. В каждом из них должно быть минимум 12 вагонов.

Не менее 384 постеров разместят во всех вагонах поездов на дверях купе. Их изготовят на основе туристского брендбука Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Проведение рекламной кампании подрядчик должен подтвердить фотоотчетом — не менее четырех фотографий с изображением рекламных постеров на каждый вагон в каждом поезде. Он же должен обеспечить поддержание товарного вида постеров во время рекламной кампании. При появлении дефектов — разрывов, царапин, выгорания изображения и т.д. — он должен заменить их.

Напомним, в августе Госкомитет Татарстана по туризму объявил тендер на рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей республики в Москве и Санкт-Петербурге. На размещение постеров на откидных столиках задних спинок кресел в туристических вагонах не менее 12 скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, готовились выделить 8,5 млн рублей.

Как выяснило «Реальное время», тендер выиграло ООО «Бюро юридического обслуживания». Сумма контракта составила 8,4 миллиона рублей.



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Татьяна Демина