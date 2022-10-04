Госкомитет Татарстана по туризму потратит 2 миллиона на продвижение туристских возможностей в поездах
Татарстан вновь планирует провести рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей республики. На этот раз постеры разместят в двухэтажных поездах, прибывающих из Москвы в Казань.
Как выяснило «Реальное время», за рекламную кампанию, которая продлится месяц, Госкомитет Татарстана по туризму готов заплатить более 2,1 миллиона рублей. Продвижению туристских возможностей профинансируют из республиканского бюджета.
Рекламные постеры с информацией о туристских возможностях Татарстана планируют разместить не менее чем в четырех двухэтажных поездах, прибывающих из Москвы в Казань. В каждом из них должно быть минимум 12 вагонов.
Не менее 384 постеров разместят во всех вагонах поездов на дверях купе. Их изготовят на основе туристского брендбука Татарстана.
Проведение рекламной кампании подрядчик должен подтвердить фотоотчетом — не менее четырех фотографий с изображением рекламных постеров на каждый вагон в каждом поезде. Он же должен обеспечить поддержание товарного вида постеров во время рекламной кампании. При появлении дефектов — разрывов, царапин, выгорания изображения и т.д. — он должен заменить их.
Напомним, в августе Госкомитет Татарстана по туризму объявил тендер на рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей республики в Москве и Санкт-Петербурге. На размещение постеров на откидных столиках задних спинок кресел в туристических вагонах не менее 12 скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, готовились выделить 8,5 млн рублей.
Как выяснило «Реальное время», тендер выиграло ООО «Бюро юридического обслуживания». Сумма контракта составила 8,4 миллиона рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым