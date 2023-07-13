Журналисты-иноагенты ополчились на рекламу Елабуги

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

«Англетер. Есенин тут уже был. А ты?»

Журналисты-иноагенты обратили внимание на рекламу Елабуги. Туристов в город зазывают именем поэтессы Марины Цветаевой, которая свела здесь счеты с жизнью в 1941 году. Рекламный баннер уже «завирусился» в различных телеграм-каналах, где авторы упражняются в шутках.

Например, журналист Анна Монгайт* (признана иноагентом) назвала это «адской рекламой», а также привела ряд высказываний пользователей Сети.

— В комментариях предлагают альтернативные рекламные проекты. «Англетер. Есенин тут уже был. А ты?», «Голгофа. Христос уже поднялся , а ты еще нет». А какие рекламные перспективы открываются для Магадана и Колымы! — вопрошает Монгайт.

Анна Монгайт — ведущая телеканала «Дождь»* (организация включена Минюстом в список иноагентов), покинула Россию после начала спецоперации. В 2022 году она переехала в Грузию.

В мае этого года журналистка обратилась в столичный суд с требованием исключить ее из списка иностранных агентов. Уточняется, что в пересмотре решения Монгайт отказали, однако она обжаловала постановление.

Сама же реклама гласит: «Шишкин и Цветаева здесь уже были. А ты?». Кроме того, на баннере размещен узнаваемый вид Елабуги — крепость Елабужского городища XI века.

«Реальное время» обратилось в Visit Tatarstan, чей логотип указан на рекламном баннере. Однако оперативно прокомментировать ситуацию изданию в организации не смогли. В Госкомитете РТ по туризму также пока не ответили.

В самой рекламе нет указания на то, что Марина Цветаева покончила с собой в этом городе, где в последние годы провели масштабную работу по увековечиванию памяти поэтессы. Туристам показывают музей ее памяти и памятник.

Марина Цветаева приехала в Елабугу в 1941 года вместе со своим сыном Георгием из Москвы. Она происходила из дворянской интеллектуальной семьи. Отец Цветаевой, Иван Владимирович, основал Музей изящных искусств, который сейчас называется Музеем изобразительных искусств им. Пушкина.

Где успела засветиться Елабуга?

Добавим, что Елабуга уже ни раз попадала в заголовки федеральных СМИ. Например, в 2021 году блогер Юрий Дудь* (признан иноагентом) снимал один из своих выпусков в этом городе Татарстана. В своем репортаже он также рассказывал про жизнь Марины Цветаевой и посетил музей, названный в честь поэтессы.

Кроме этого, в 2022 году на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась реклама ОЭЗ «Алабуга». Она представляет собой постер с надписью «Пора возвращаться домой». Рекламный баннер призывал российских IT-специалистов вернуться на родину.

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Артур Казанцев