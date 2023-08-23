Сегодня в Казани ожидается до +21 градуса

В среду, 23 августа, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +19 до +21 градуса. В целом по Татарстану прогнозируется от +17 до +22°С.



В Казани также прогнозируется северный, северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 5—10 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе продолжится снижение температуры воздуха. По ночам она может опускаться до +4 градусов, а днем не превысит +24°С.

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Татьяна Демина